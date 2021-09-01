Соболев: «Я докажу свою состоятельность и скоро буду снова в сборной России»

Нападающий «Спартак» Александр Соболев высказался о невызове в сборную России на сентябрьские матчи отбора к ЧМ-2022.

«Карпин сказал, что будет вызывать тех, кто будет хорошо играть. Нападающий должен забивать, а я не забиваю. Логично, что меня не вызвали. Это меня злит по-спортивному. Но я докажу свою состоятельность, и уверен, что скоро буду снова в сборной», — сказал Соболев в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия-24».

Напомним, что в матче шестого тура Тинькофф РПЛ «Спартак» проиграл «Сочи» (1:2). Команда занимает 11-е место в турнирной таблице. Соболев в этом сезоне провел 6 матчей и забил 1 гол.