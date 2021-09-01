Соболев: «Я докажу свою состоятельность и скоро буду снова в сборной России»
Нападающий «Спартак» Александр Соболев высказался о невызове в сборную России на сентябрьские матчи отбора к ЧМ-2022.
«Карпин сказал, что будет вызывать тех, кто будет хорошо играть. Нападающий должен забивать, а я не забиваю. Логично, что меня не вызвали. Это меня злит по-спортивному. Но я докажу свою состоятельность, и уверен, что скоро буду снова в сборной», — сказал Соболев в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия-24».
Напомним, что в матче шестого тура Тинькофф РПЛ «Спартак» проиграл «Сочи» (1:2). Команда занимает 11-е место в турнирной таблице. Соболев в этом сезоне провел 6 матчей и забил 1 гол.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю