Соболев сравнил гол «Ростову» с ударом дельфина

Форвард «Зенита» Александр Соболев сравнил гол, который он забил «Ростову» в матче 29-го тура РПЛ, с ударом дельфина.

В 29-м туре РПЛ в матче с «Ростовом» 28-летний Соболев забил гол ударом через себя с линии вратарской на 18 мая, принеся команде победу со счетом 1:0. В текущем сезоне он отличился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей в 23 матчах чемпионата России.