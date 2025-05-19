Соболев сравнил гол «Ростову» с ударом дельфина
Форвард «Зенита» Александр Соболев сравнил гол, который он забил «Ростову» в матче 29-го тура РПЛ, с ударом дельфина.
В 29-м туре РПЛ в матче с «Ростовом» 28-летний Соболев забил гол ударом через себя с линии вратарской на 18 мая, принеся команде победу со счетом 1:0. В текущем сезоне он отличился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей в 23 матчах чемпионата России.
Источник: Telegram-канал Александра Соболева
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|0
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|
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|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
4
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
5
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
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|12
|
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|2
|6
|1
|12-11
|12
|
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|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
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|2
|5
|2
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|11
|
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|8
|2
|4
|2
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|10
|
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|8
|2
|2
|4
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|
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|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
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|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
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|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
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|
15
|Акрон
|8
|0
|5
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|5
|
16
|Факел
|9
|0
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|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|1 : 0
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|1 : 1
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|2 : 3
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|1 : 1
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
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|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
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|Г
|
|
Александр Соболев
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|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
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|3
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
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