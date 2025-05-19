«Локомотив» — ЦСКА: Воробьев забил второй гол

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев удвоил преимущество железнодорожников в матче 29-го тура РПЛ с ЦСКА — 2:0.

На 25-й минуте игры форвард перехватил мяч после ошибки Аббосбека Файзуллаева и пробил в ближний угол ворот Игоря Акинфеева.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.