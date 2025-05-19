«Локомотив» — ЦСКА: Воробьев забил второй гол
Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев удвоил преимущество железнодорожников в матче 29-го тура РПЛ с ЦСКА — 2:0.
На 25-й минуте игры форвард перехватил мяч после ошибки Аббосбека Файзуллаева и пробил в ближний угол ворот Игоря Акинфеева.
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|1
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|4
|0
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|5
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|Спартак – Факел
|1 : 0
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|1 : 1
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|2 : 3
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|1 : 1
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
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|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
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Зенит
|7
|
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Максим Глушенков
Зенит
|6
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Гамид Агаларов
Динамо Мх
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|П
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|
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|4
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|
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Спартак
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|
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Юрий Горшков
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|
Илья Рожков
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ЦСКА
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|1
|1
|
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|1
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