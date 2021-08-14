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Игорь Акинфеев повторил рекорд Игнашевича по матчам в чемпионате России

20:16
Игорь Акинфеев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Акинфеев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Матч 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» стал для Игоря Акинфеева 489-м в чемпионатах России.

Голкипер ЦСКА повторил рекорд турнира, сравнявшись в списке гвардейцев с многолетним партнером по клубу и сборной России Сергеем Игнашевичем.

35-летний вратарь дебютировал в ЧР в мае 2003 года и уже 18 лет бессменно выступает за армейский клуб. Помимо Акинфеева и Игнашевича отметку в 400 матчей преодолели Сергей Семак, Дмитрий Лоськов, Игорь Семшов и Василий Березуцкий.

А из действующих игроков преследователями Акинфеева являются Артем Дзюба (365 матчей, 15-е место), Олег Иванов (337 матчей, 24-е место) и Денис Глушаков (331 матч, 27-е место).

Лидеры по матчам в чемпионатах России

Игрок

Клубы

Матчи

Голы

Сергей Игнашевич

Кр.Советов, Локомотив, ЦСКА

489

41

Игорь Акинфеев

ЦСКА

489

-393

Сергей Семак

Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит

456

102

Дмитрий Лоськов

Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн

453

120

Игорь Семшов

ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Кр.Советов

433

98

Василий Березуцкий

Торпедо-ЗИЛ, ЦСКА

402

9

Руслан Аджинджал

Балтика, Торпедо-ЗИЛ, Уралан, Терек, Луч-Энергия, Кр.Советов, Волга, Краснодар

397

21

Валерий Есипов

Факел, Ротор, Сатурн

390

88

Александр Самедов

Спартак, Локомотив, Москва, Динамо, Кр.Советов

386

56

Игорь Денисов

Зенит, Анжи, Динамо, Локомотив

384

25

Дмитрий Комбаров

Динамо, Спартак, Кр.Советов

380

33

Дмитрий Кириченко

Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн

377

129

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Зенит

П2

32%

1.77

1X

23%

2.05

Обе забьют - да

17%

1.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Манчестер Сити

П2

33%

1.63

ТБ 2

25%

1.43

Обе забьют - нет

15%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Урал 0
Матч завершен

П1

35%

1.42

ИТБ1 (1.5)

27%

1.54

Ф1 (-1)

18%

1.63

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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