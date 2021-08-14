Игорь Акинфеев повторил рекорд Игнашевича по матчам в чемпионате России
Матч 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» стал для Игоря Акинфеева 489-м в чемпионатах России.
Голкипер ЦСКА повторил рекорд турнира, сравнявшись в списке гвардейцев с многолетним партнером по клубу и сборной России Сергеем Игнашевичем.
35-летний вратарь дебютировал в ЧР в мае 2003 года и уже 18 лет бессменно выступает за армейский клуб. Помимо Акинфеева и Игнашевича отметку в 400 матчей преодолели Сергей Семак, Дмитрий Лоськов, Игорь Семшов и Василий Березуцкий.
А из действующих игроков преследователями Акинфеева являются Артем Дзюба (365 матчей, 15-е место), Олег Иванов (337 матчей, 24-е место) и Денис Глушаков (331 матч, 27-е место).
Лидеры по матчам в чемпионатах России
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
Голы
|
Сергей Игнашевич
|
Кр.Советов, Локомотив, ЦСКА
|
489
|
41
|
Игорь Акинфеев
|
ЦСКА
|
489
|
-393
|
Сергей Семак
|
Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит
|
456
|
102
|
Дмитрий Лоськов
|
Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн
|
453
|
120
|
Игорь Семшов
|
ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Кр.Советов
|
433
|
98
|
Василий Березуцкий
|
Торпедо-ЗИЛ, ЦСКА
|
402
|
9
|
Руслан Аджинджал
|
Балтика, Торпедо-ЗИЛ, Уралан, Терек, Луч-Энергия, Кр.Советов, Волга, Краснодар
|
397
|
21
|
Валерий Есипов
|
Факел, Ротор, Сатурн
|
390
|
88
|
Александр Самедов
|
Спартак, Локомотив, Москва, Динамо, Кр.Советов
|
386
|
56
|
Игорь Денисов
|
Зенит, Анжи, Динамо, Локомотив
|
384
|
25
|
Дмитрий Комбаров
|
Динамо, Спартак, Кр.Советов
|
380
|
33
|
Дмитрий Кириченко
|
Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн
|
377
|
129
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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