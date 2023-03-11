Соболев отреагировал на свой отмененный гол в матче против «Факела»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал отмену своего гола в матче 19-го тура РПЛ против «Факела».

В прошедшей встрече главный судья матча Владимир Безбородов отменил забитый мяч Соболева после просмотра видеоповтора.

Россиянин выложил пост в соцсети с моментом отмены своего гола из трансляции, где пояснение ВАР было в шуточной форме изменено на «Нет гола, мячи Соболева не считаются», публикация была дополнена тремя эмодзи человека, который разводит руками.

Фото Соцсети

Ранее судьи отменили гол Соболева в матче 18-го тура чемпионата России против «Урала» (2:2).

В текущем сезоне 26-летний форвард сыграл за «Спартак» в 24 матчах, забил 9 голов и отдал восемь результативных передач.