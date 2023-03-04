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Судейство

Сегодня, 16:14

«Спартак» — «Урал»: арбитр «украл» у красно-белых два гола

Александр Бобров
Шеф-редактор
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«Спартак» — «Урал».
«Спартак» — «Урал».
«Спартак» — «Урал».
«Спартак» — «Урал».
1/4

На 86-й минуте матча 18-го тура чемпионата России «Спартак» — «Урал» (2:2) арбитр Виталий Мешков ошибочно остановил игру, в результате чего не был засчитан гол Александра Соболева. Спартаковец отправил мяч в сетку уже после свистка судьи.

«Спартак» — «Урал».
«Спартак» — «Урал».
«Спартак» — «Урал».

Никто из игроков красно-белых в этой атаке не нарушал правила. Непонятно, на что отреагировал Мешков и почему он остановил матч. Также непонятно, что в такой ситуации проверяли видеоарбитры.

На 89-й минуте, когда показали судью крупным планом, было видно, что он сказал: «Свисток был до».

Получается, что из-за действий Мешкова «Спартак» незаслуженно лишился двух голов. На 45-й минуте он также раньше времени дал свисток, не позволив хозяевам поля доиграть эпизод. Михаил Игнатов отправил мяч в сетку уже после остановки игры. И гол засчитывать было нельзя.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
04 мар, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:2
Урал

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Виталий Мешков
68
100
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
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 - : -
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Ахмат – Оренбург
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
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