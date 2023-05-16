Соболев отреагировал на слова Аршавина о пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Динамо»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал критику экс-форварда «Зенита» Андрея Аршавина в адрес арбитра Сергея Иванова, который назначил пенальти на 88-й минуте матча красно-белых с «Динамо» (3:3) в 22-м туре РПЛ.

В концовке встречи судья указал на точку после фола на полузащитнике «Спартака» Романе Зобнине. Одиннадцатиметровый реализовал Александр Соболев.

Аршавин после матча заявил, что Иванов «влез туда, куда не надо», добавив, что «если ставить такие пенальти, то после каждого углового можно ставить на точку».

«Сказал и сказал. Если бы он сказал по?другому, это не было бы интересно никому, правильно? Сейчас это его работа. Если бы он сказал корректно, что пенальти не было, вызвало бы это какой?то интерес у читателя? Если вызвало, значит, он молодец», — цитирует Соболева matchtv.ru.

После 27 туров РПЛ «Спартак» с 50 очками идет на 4-м месте в турнирной таблице. «Динамо» с 42 очками — на 7-й строчке.