Игнатьев заявил, что матч с ЦСКА станет решающим для «Спартака» в борьбе за второе место РПЛ
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился с ожиданиями от дерби «Спартак» — ЦСКА в 28-м туре РПЛ.
«Математически «Спартак» еще может обойти ЦСКА в таблице. Пока такой шанс есть, команда живет надеждой. И на всех перекрестках, на всех углах игроки «Спартака» будут об этом говорить, чтобы самих себя приободрить. Конечно, судя по тому, как сейчас команды выглядят, сложно представить, что «Спартак» выиграет дерби. Армейцы лучше смотрятся, показывают игру, которая приносит им голы, победы, очки. По-моему, они получают удовольствие от того, что производят на футбольном поле. У ЦСКА восемь побед в последних девяти турах. Они в лучшей позиции, есть запас в очках. Даже если армейцы оступятся, то сохранят шансы исправить ситуацию. А для «Спартака» все будет зависеть от этой игры в плане борьбы за второе место. Это создаст лишнее напряжение, которое обычно мешает делать даже то, что ты умеешь», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».
На данный момент ЦСКА идет вторым в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 54 очка. «Спартак» с 50 очками расположился на 4-й строчке. В 28-м туре команды сыграют друг с другом. Матч пройдет 21 мая в 16.30 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
10
|Локомотив
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|27
|5
|12
|10
|34-45
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|- : -
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|17
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|25
|1
|6