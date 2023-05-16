Селюк назвал Конате одним из лучших нападающих в РПЛ

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал об интересе к нападающему «Ахмата» Мохамеду Конате.

«К Конате есть интерес, причем реально звонят, интересуется. К нему проявляют интересы клубы из Англии и Франции, он сейчас на хорошем счету. Конате — топ-игрок, он один из лучших форвардов РПЛ, как и Кордоба из «Краснодара». По окончании сезона мы сядем и посмотрим, куда двигаться дальше. Переход в «Зенит»? А почему нет. Он спокойно потянет уровень топ-клубов России. Он в полном порядке», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

На счету 25-летнего нападающего 11 забитых мячей и одна голевая передача в 23 матчах чемпионата России.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро. «Ахмат» набрал 46 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.