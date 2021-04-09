Соболев организовал сбор средств на протез голени для девочки

Нападающий «Спартака» Александр Соболев организовал благотворительный аукцион, сообщает пресс-служба московского клуба 9 апреля.

Футболист собрал 205 тысяч рублей за футболку с автографами, в которой он забил первый гол за сборную России.

Собранные средства пойдут на протез голени для подопечной фонда «Спартак» — детям" Александре Корноуховой.

Соболев уже не раз помогал подопечным фонда. В феврале игрок подарил протез за 238 тысяч рублей 7-летней Ксении Стебуновой.