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Соболев организовал сбор средств на протез голени для девочки

15:57
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев организовал благотворительный аукцион, сообщает пресс-служба московского клуба 9 апреля.

Футболист собрал 205 тысяч рублей за футболку с автографами, в которой он забил первый гол за сборную России.

Собранные средства пойдут на протез голени для подопечной фонда «Спартак» — детям" Александре Корноуховой.

Соболев уже не раз помогал подопечным фонда. В феврале игрок подарил протез за 238 тысяч рублей 7-летней Ксении Стебуновой.

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