Соболев наблюдает за вторым таймом матча с «Ригой» со скамейки запасных

Нападающий «Спартака» Александр Соболев наблюдает за вторым таймом товарищеского матча против «Риги» со скамейки запасных.

Саша смотрит второй тайм со скамейки запасных #СпартакРига pic.twitter.com/Zn0I15RWmW — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 7, 2021

Форвард покинул поле в самом начале встречи после столкновения с бразильским защитником «Риги» Уэсли Натаном коленом в колено.

Соболев долго лежал на газоне, держась за колено, после чего он был выведен с поля в сопровождении медперсонала.

В ноябре 2020 года нападающий красно-белых перенес операцию на колене.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Рига»