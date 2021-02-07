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Соболев наблюдает за вторым таймом матча с «Ригой» со скамейки запасных

16:12
Повреждение Александра Соболева. Фото ФК «Спартак»
Повреждение Александра Соболева. Фото ФК «Спартак»
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев наблюдает за вторым таймом товарищеского матча против «Риги» со скамейки запасных.

Форвард покинул поле в самом начале встречи после столкновения с бразильским защитником «Риги» Уэсли Натаном коленом в колено.

Соболев долго лежал на газоне, держась за колено, после чего он был выведен с поля в сопровождении медперсонала.

В ноябре 2020 года нападающий красно-белых перенес операцию на колене.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Рига»

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