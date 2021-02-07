Соболев наблюдает за вторым таймом матча с «Ригой» со скамейки запасных
16:12
Нападающий «Спартака» Александр Соболев наблюдает за вторым таймом товарищеского матча против «Риги» со скамейки запасных.
Форвард покинул поле в самом начале встречи после столкновения с бразильским защитником «Риги» Уэсли Натаном коленом в колено.
Соболев долго лежал на газоне, держась за колено, после чего он был выведен с поля в сопровождении медперсонала.
В ноябре 2020 года нападающий красно-белых перенес операцию на колене.
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