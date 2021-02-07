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У Соболева диагностирован ушиб в районе коленного сустава

16:21
Александр Соболев получил повреждение в товарищеском матче. Фото ФК «Спартак»
Александр Соболев получил повреждение в товарищеском матче. Фото ФК «Спартак»
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Во время первичного осмотра у нападающего «Спартака» Александра Соболева диагностирован ушиб в районе коленного сустава. В ближайшее время форварду предстоит МРТ диагностика, сообщает пресс-служба клуба.

Форвард покинул поле в самом начале товарищеского матча против «Риги» после столкновения с бразильским защитником рижан Уэсли Натаном коленом в колено.

Соболев долго лежал на газоне, держась за колено, после чего он был выведен с поля в сопровождении медперсонала.

В ноябре 2020 года нападающий красно-белых перенес операцию на колене.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Рига»

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