У Соболева диагностирован ушиб в районе коленного сустава

Во время первичного осмотра у нападающего «Спартака» Александра Соболева диагностирован ушиб в районе коленного сустава. В ближайшее время форварду предстоит МРТ диагностика, сообщает пресс-служба клуба.

Форвард покинул поле в самом начале товарищеского матча против «Риги» после столкновения с бразильским защитником рижан Уэсли Натаном коленом в колено.

Соболев долго лежал на газоне, держась за колено, после чего он был выведен с поля в сопровождении медперсонала.

В ноябре 2020 года нападающий красно-белых перенес операцию на колене.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Рига»