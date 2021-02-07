Комментатор Гутцайт рассказал о состоянии Соболева после повреждения колена

Нападающий «Спартака» Александр Соболев в перерыве товарищеского матча против «Риги» сообщил, что с ним все нормально.

Форвард покинул поле в самом начале встречи после столкновения с бразильским защитником «Риги» Уэсли Натаном коленом в колено.

«Все нормально. Ничего серьезного не произошло», — приводит слова Соболева комментатор Роман Гутцайт.

Футболисты столкнулись на 8-й минуте встречи. Соболев долго лежал на газоне, держась за колено, после чего он был выведен с поля в сопровождении медперсонала.

В ноябре 2020 года нападающий красно-белых перенес операцию на колене.

"СЭ" ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Рига»