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Экс-президент «Локомотива» — о решении РФС: «В будущем расширяться надо. В 2024 году у нас уже будет 18 команд»

Бывший президент «Локомотива» Наумов считает, что РПЛ нужно расширять до 18 команд в 2024 году
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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал решение исполкома РФС сохранить действующий формат Тинькофф РПЛ.

«Если бы сейчас расширяли лигу, то это решение было бы запоздалым. Я, конечно, за то, чтобы расширить лигу до 18 команд, чтобы увеличить интенсивность чемпионата. Но сегодня это делать нельзя, это было нужно сделать перед сезоном. Вот сейчас мы к следующему сезону готовимся — в регламент можно закладывать расширение лиги по спортивному принципу: вылетают две команды, приходят из ФНЛ — четыре. А прямо сейчас этого нельзя делать, так что решение верное. Мы просто опоздали с расширением. А вот на будущее — расширяться надо, и тогда в 2024 году у нас уже будет 18 команд», — цитирует Наумова «Газета.ru».

По итогам сезона-2021/22 «Рубин» и «Арсенал» напрямую вылетают в ФНЛ, а «Торпедо» и «Факел» поднимутся в РПЛ. В стыковых матчах сыграют «Уфа» — «Оренбург», «Химки» — «СКА-Хабаровск».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/05/24/17798702.shtml
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
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