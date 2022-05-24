Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал решение исполкома РФС сохранить действующий формат Тинькофф РПЛ.

«Если бы сейчас расширяли лигу, то это решение было бы запоздалым. Я, конечно, за то, чтобы расширить лигу до 18 команд, чтобы увеличить интенсивность чемпионата. Но сегодня это делать нельзя, это было нужно сделать перед сезоном. Вот сейчас мы к следующему сезону готовимся — в регламент можно закладывать расширение лиги по спортивному принципу: вылетают две команды, приходят из ФНЛ — четыре. А прямо сейчас этого нельзя делать, так что решение верное. Мы просто опоздали с расширением. А вот на будущее — расширяться надо, и тогда в 2024 году у нас уже будет 18 команд», — цитирует Наумова «Газета.ru».

По итогам сезона-2021/22 «Рубин» и «Арсенал» напрямую вылетают в ФНЛ, а «Торпедо» и «Факел» поднимутся в РПЛ. В стыковых матчах сыграют «Уфа» — «Оренбург», «Химки» — «СКА-Хабаровск».