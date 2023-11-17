Смородская: «Возвращение в «Локомотив» испортит карьеру Миранчука»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о возможном переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в бывшую команду.

Ранее сообщалось о желании «Локомотива» вернуть Алексея Миранчука.

«Думаю, Леша в «Локомотив» не поедет. Это неправильный шаг. Это испортит его карьеру», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Миранчук — воспитанник «Локомотива», он перешел из московской команды в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В сезоне-2023/24 россиянин принял участие в 6 матчах итальянской команды во всех турнирах и не отличился результативными действиями.