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Сегодня, 14:44

В «Милане» опровергли слухи о запросе «Локомотива» на покупку Йовича

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор итальянского «Милана» Джеффри Монкада отреагировал на информацию, что московский «Локомотив» сделал запрос по трансферу нападающего россонери Луки Йовича.

«Мы никакого запроса не получали. Это неправда», — приводит слова Монкада Sport24.

Ранее СМИ сообщали, «Локомотив» заинтересован в Йовиче.

Йович в сентябре на правах свободного агента подписал контракт с «Миланом». В текущем сезоне 25-летний серб не забил ни одного мяча в 7 матчах за «россонери» в серии А.

Контракт Йовича с «Миланом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

Источник: https://sport24.ru/football/news-596686-v-milane-oprovergli-slukhi-o-zaprose-lokomotiva-na-pokupku-luki-yovicha
Лука Йович
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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Кр. Советов – Локомотив
 - : -
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Зенит – Сочи
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 - : -
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Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
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