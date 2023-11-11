В «Локомотиве» сообщили о желании вернуть Алексея Миранчука

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов в комментарии для «СЭ» высказался о возможном возвращении полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Вопрос возвращения зависит не от нас. У нас действительно есть такое желание. Если его и наши желания совпадут, то мы должны это обсудить, прийти к какому-то знаменателю. До этого я говорил с Антоном, и мы это обсуждали. Но это было раньше. Тогда Алексей хотел закрепиться в составе там. После этого мы еще не общались. Возвращение может погубить европейскую карьеру Миранчука? Может быть, а может, наоборот, это даст ему импульс и второе дыхание», — сказал Ульянов «СЭ».

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что «Локомотив» надеется арендовать российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. По информации источника, клуб постарается договориться об аренде 28-летнего футболиста уже в зимнее трансферное окно. Отмечается, что сам игрок хочет остаться в Европе.

Миранчук — воспитанник «Локомотива», он перешел из московской команды в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В сезоне-2023/24 россиянин принял участие в 5 матчах итальянской команды во всех турнирах, провел на поле в сумме 105 минут и не отличился результативными действиями.