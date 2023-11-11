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Сегодня, 16:10

В «Локомотиве» сообщили о желании вернуть Алексея Миранчука

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов в комментарии для «СЭ» высказался о возможном возвращении полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Вопрос возвращения зависит не от нас. У нас действительно есть такое желание. Если его и наши желания совпадут, то мы должны это обсудить, прийти к какому-то знаменателю. До этого я говорил с Антоном, и мы это обсуждали. Но это было раньше. Тогда Алексей хотел закрепиться в составе там. После этого мы еще не общались. Возвращение может погубить европейскую карьеру Миранчука? Может быть, а может, наоборот, это даст ему импульс и второе дыхание», — сказал Ульянов «СЭ».

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что «Локомотив» надеется арендовать российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. По информации источника, клуб постарается договориться об аренде 28-летнего футболиста уже в зимнее трансферное окно. Отмечается, что сам игрок хочет остаться в Европе.

Миранчук — воспитанник «Локомотива», он перешел из московской команды в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В сезоне-2023/24 россиянин принял участие в 5 матчах итальянской команды во всех турнирах, провел на поле в сумме 105 минут и не отличился результативными действиями.

Алексей Миранчук
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РПЛ
ФК Аталанта
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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