В «Локомотиве» сообщили о желании вернуть Алексея Миранчука
Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов в комментарии для «СЭ» высказался о возможном возвращении полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
«Вопрос возвращения зависит не от нас. У нас действительно есть такое желание. Если его и наши желания совпадут, то мы должны это обсудить, прийти к какому-то знаменателю. До этого я говорил с Антоном, и мы это обсуждали. Но это было раньше. Тогда Алексей хотел закрепиться в составе там. После этого мы еще не общались. Возвращение может погубить европейскую карьеру Миранчука? Может быть, а может, наоборот, это даст ему импульс и второе дыхание», — сказал Ульянов «СЭ».
Ранее «РБ Спорт» сообщил, что «Локомотив» надеется арендовать российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. По информации источника, клуб постарается договориться об аренде 28-летнего футболиста уже в зимнее трансферное окно. Отмечается, что сам игрок хочет остаться в Европе.
Миранчук — воспитанник «Локомотива», он перешел из московской команды в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В сезоне-2023/24 россиянин принял участие в 5 матчах итальянской команды во всех турнирах, провел на поле в сумме 105 минут и не отличился результативными действиями.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
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2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
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3
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
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4
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
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5
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
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6
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
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7
|Локомотив
|14
|5
|6
|3
|19-18
|21
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8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
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9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
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10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
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11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
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12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
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13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|11.11
|14:00
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Кр. Советов – Урал
|3 : 1
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|1 : 1
|11.11
|16:30
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Локомотив – Ахмат
|- : -
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|11
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Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
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Федор Чалов
ЦСКА
|7
|П
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Квинси Промес
Спартак
|5
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Роман Ежов
Крылья Советов
|4
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Маркус Вендел
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
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Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
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Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3