Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

11 октября, 13:23

Смородская — о Плутнике: «Без всяких сомнений его надо убирать!»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на новость о том, что председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник в ближайшее время может покинуть свой пост.

«Я об этом говорила полгода минимум, что первый, кто не справился, — Плутник. Он заварил кашу, которую клуб не может расхлебать. Без всяких сомнений его надо убирать!» — сказала Смородская «СЭ».

В нынешнем сезоне «Локомотив» идет на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России, команда одержала всего две победы.

8 октября «Локомотив» после поражения от «Сочи» (0:4) в 12-м туре РПЛ объявил об уходе Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

ФК Локомотив (Москва)
2
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Барса» на грани вылета из Лиги чемпионов. Сумасшедший матч с «Интером» принес ей лишь ничью
Легенда спорта разводится с бразильской моделью. Впереди раздел имущества на 30 миллионов
Путин заявил об отказе России поставлять нефть в установившие потолок цен страны
Чехия с 25 октября запретит въезд россиян с туристическими шенгенскими визами
СМИ сообщили о звуках взрывов в Винницкой области
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Урале» сообщили, что Бикфалви вернулся к тренировкам в общей группе

Гендиректор «Динамо» заявил, что с «Челси» клуб не контактирует по Захаряну
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости