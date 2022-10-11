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11 октября, 13:35

Гендиректор «Динамо» заявил, что с «Челси» клуб не контактирует по Захаряну

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров поделился мнением по поводу ситуации с интересом «Челси» к полузащитнику бело-голубых Арсену Захаряну.

Пивоваров рассказал, что история с игроком не развивается и с «Челси» «Динамо» не контактирует.

— История с Захаряном продолжает развиваться?

— Нет.

— C «Челси» вы сейчас не контактируете?

— Нет, — заявил Пивоваров «РБ Спорт».

Сообщалось, что лондонский клуб не нашел возможности совершить перевод 15 миллионов евро (опция выкупа) бело-голубым и до закрытия трансферного окна.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gendirektor-dinamo-s-chelsi-po-zaharyanu-sejchas-ne-kontaktiruem/
Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
2
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