Гендиректор «Динамо» заявил, что с «Челси» клуб не контактирует по Захаряну

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров поделился мнением по поводу ситуации с интересом «Челси» к полузащитнику бело-голубых Арсену Захаряну.

Пивоваров рассказал, что история с игроком не развивается и с «Челси» «Динамо» не контактирует.

— История с Захаряном продолжает развиваться?

— Нет.

— C «Челси» вы сейчас не контактируете?

— Нет, — заявил Пивоваров «РБ Спорт».

Сообщалось, что лондонский клуб не нашел возможности совершить перевод 15 миллионов евро (опция выкупа) бело-голубым и до закрытия трансферного окна.