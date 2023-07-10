Каррера: «Раньше я всегда поздравлял Федуна, но у меня больше нет его номера»
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, поздравляет ли он экс-владельца московского клуба Леонида Федуна с праздниками.
«Раньше я всегда поздравлял Леонида Арнольдовича, но у меня больше нет его номера телефона», — приводит «РБ Спорт» слова Карреры.
5 апреля 2023 года Федуну исполнилось 67 лет. Он руководил «Спартаком» с 2004 по 2022 год.
Каррера работал в московском клубе с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянского специалиста красно-белые выиграли чемпионат России в сезоне-2016/17 и стали обладателями Суперкубка страны (2017).
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|ЦСКА
|0
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|0
|0-0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
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|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
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|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
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|0-0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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