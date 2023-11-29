Смородская: «Спартак» не будет претендовать на медали РПЛ, если Абаскаля не уволят»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила шансы «Спартака» на борьбу за медали РПЛ в сезоне-2023/24.

«Будет ли «Спартак» претендовать на медали РПЛ в этом сезоне? Если Абаскаля не уволят до зимней паузы, то не будет. Возможно, они будут в пятерке, но в тройку призеров с такой нестабильной игрой не войдут, наверное. Работа Абаскаля в «Спартаке» пока не впечатляет, результата никакого я не вижу, поэтому и ждать от них чуда не приходится», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

После 16 туров «Спартак» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. Лидером является «Зенит» с 33 очками.