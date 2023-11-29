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Сегодня, 19:24

Защитник «Балтики» Сото назвал матч со «Спартаком» самым странным в своей карьере

Алина Савинова
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Чилийский защитник «Балтики» Гильермо Сото поделился впечатлениями от матча 16-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2), который прошел в Калининграде при сильном снегопаде.

«Матч со «Спартаком» был самым странным в моей жизни. Температура была экстремальной. Я никогда не играл в подобных условиях, и это очень непросто. На поле сложнее передвигаться, тяжелее отдать пас, поэтому план игры может полностью измениться. Если быть честным, мне было некомфортно, с какой стороны ни посмотри. Но нужно привыкать, надо проделать это, хоть мы и зависим от погоды», — цитирует Сото Metaratings.ru.

«Балтика» на данный момент занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-baltiki-soto-match-so-spartakom-byl-samym-strannym-v-moei-zhizni-310242/
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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И К Ж
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Пари Нижний Новгород

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