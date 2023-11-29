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Динияр Билялетдинов признался, что с годами пожалел об уходе из «Эвертона»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов рассказал, что спустя время жалел об уходе из «Эвертона».

Россиянин выступал за английскую команду с 2009 по 2012 год. На его счету 9 голов и 12 результативных передач в 77 матчах за «Эвертон».

«С годами понял, что пожалел о переходе из «Эвертона». Но не пожалел, что перешел в московский клуб. Переход в «Спартак» не считаю ошибкой в своей карьере. Все-таки серебряную медаль получил в составе красно-белых. Не думаю, что если бы остался в Англии, все сложилось бы намного лучше», — приводит Sport24 слова экс-полузащитника.

38-летний Билялетдинов является чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также обладателем Кубка Содружества. В составе национальной команды он стал бронзовым призером чемпионата Европы в 2008 году. На профессиональном уровне Билялетдинов не выступал с 2018 года.

Источник: https://sport24.ru/football/news-600327-diniyar-bilyaletdinov-s-godami-pozhalel-chto-ushel-iz-evertona
Динияр Билялетдинов
Футбол
ФК Эвертон
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2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
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 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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