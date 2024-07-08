Смородская — о Баринове в «Алавесе»: «Локомотив» уже всех отпустил, осталось только с капитаном расстаться»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» отреагировала на возможный переход полузащитника московской команды Дмитрия Баринова в испанский «Алавес».
«Сможет ли Дмитрий потянуть уровень ла лиги? Сможет. По-моему «Локомотив» уже всех отпустил, осталось только с капитаном расстаться. Я не понимаю политику железнодорожников на трансферном рынке, и что вообще хотят сделать с клубом. Есть только догадки», — сказала Смородская «СЭ».
Также Смородская поделилась мнением, кто из нынешнего состава «Локомотива» может стать заменой Баринову.
«Я думаю, что найти опорника такого класса не так просто, и в своих рядах у «Локомотива» замены нет», — добавила Смородская.
«Локомотив» в чемпионате России-2024 занял 4-е место. В летнее трансферное окно из клуба уже ушли Максим Глушенков (перешел в «Зенит»), Антон Миранчук, Маринато Гильерме, Рифат Жемалетдинов, а также Даниил Худяков.
Денис Сафронов
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
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|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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