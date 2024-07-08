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Смородская — о Баринове в «Алавесе»: «Локомотив» уже всех отпустил, осталось только с капитаном расстаться»

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» отреагировала на возможный переход полузащитника московской команды Дмитрия Баринова в испанский «Алавес».

«Сможет ли Дмитрий потянуть уровень ла лиги? Сможет. По-моему «Локомотив» уже всех отпустил, осталось только с капитаном расстаться. Я не понимаю политику железнодорожников на трансферном рынке, и что вообще хотят сделать с клубом. Есть только догадки», — сказала Смородская «СЭ».

Также Смородская поделилась мнением, кто из нынешнего состава «Локомотива» может стать заменой Баринову.

«Я думаю, что найти опорника такого класса не так просто, и в своих рядах у «Локомотива» замены нет», — добавила Смородская.

«Локомотив» в чемпионате России-2024 занял 4-е место. В летнее трансферное окно из клуба уже ушли Максим Глушенков (перешел в «Зенит»), Антон Миранчук, Маринато Гильерме, Рифат Жемалетдинов, а также Даниил Худяков.

Денис Сафронов

Дмитрий Баринов
ФК Алавес
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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