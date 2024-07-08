Кади может перейти из «Краснодара» в «Карабах»
Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес может продолжить карьеру в Азербайджане, сообщает «РБ Спорт».
По сведениям источника, на 28-летнего бразильца претендует «Карабах». Стороны близки к договоренности о трансфере. Футболист перешел в «Краснодар» из «Карабаха» в январе 2023 года.
В минувшем сезоне Кади провел 33 матча, в которых забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.
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14
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15
|Динамо Мх
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Локомотив – Акрон
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|20.07
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Кр. Советов – Зенит
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|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
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|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
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Ахмат – Краснодар
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|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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