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Сегодня, 12:38

Кади может перейти из «Краснодара» в «Карабах»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес может продолжить карьеру в Азербайджане, сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, на 28-летнего бразильца претендует «Карабах». Стороны близки к договоренности о трансфере. Футболист перешел в «Краснодар» из «Карабаха» в январе 2023 года.

В минувшем сезоне Кади провел 33 матча, в которых забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/poluzashhitnik-krasnodara-kadi-blizok-k-perehodu-v-karabah/
ФК Карабах
ФК Краснодар
Кади Боржес
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