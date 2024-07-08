Кади может перейти из «Краснодара» в «Карабах»

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес может продолжить карьеру в Азербайджане, сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, на 28-летнего бразильца претендует «Карабах». Стороны близки к договоренности о трансфере. Футболист перешел в «Краснодар» из «Карабаха» в январе 2023 года.

В минувшем сезоне Кади провел 33 матча, в которых забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.