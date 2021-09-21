Смородская объяснила приток больших денег в российский клубный футбол

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» объяснила приток больших денег в российский клубный футбол.

«Большие выплаты спонсоров можно объяснить тем, что они надеются на доходы в будущем. Зайти нужно сейчас, а то потом вообще не зайдешь. Основная логика заключается в этом. Раньше, когда у нас были результаты, не было таких денег, потому что отсутствовало понимание, что футбол может приносить такой профит.

Футбол был и даже сейчас остается убыточным. Если брать чистую прибыль клуба. Ты почти ничего не зарабатываешь: билеты — дешевые, стадионы — небольшие. Права трансляции стоили один рубль. Мы ничего не получали", — сказала Смородская «СЭ».

Ранее появилась информация, что у РПЛ может смениться титульный спонсор.