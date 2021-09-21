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РПЛ получила предложение по титульному спонсорству на 8 миллиардов рублей

12:46
Тинькофф Российская Премьер-лига. Фото «СЭ»
Тинькофф Российская Премьер-лига. Фото «СЭ»
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РПЛ получила предложение по титульному спонсорству лиги, информирует «РБ Спорт». На данный момент титульным спонсором Российской Премьер-Лиги является банк «Тинькофф».

По информации издания, одна из букмекерских компаний предлагает подписать контракт на четыре сезона, статус — титульное спонсорство. Сумма контракта на сезоны 2022/23 — 2025/26 — 8 миллиардов рублей. Данная сумма должна будет разбита на платежи равными долями — по 2 миллиарда в год.

Текущее соглашение РПЛ с «Тинькофф» завершается в конце нынешнего сезона — банковская группа платит лиге 300 миллионов рублей в год. Таким образом, предложение по титульному спонсорству чемпионата России возрастает почти в семь раз.

Параллельно с вопросом о титульном спонсоре лига пытается договориться о новом ТВ-контракте. Действие нынешнего также истекает по окончании сезона-2021/22. На данный момент права на показ РПЛ принадлежат «Газпром-Медиа», в который входит «Матч ТВ».

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/rpl-poluchila-predlozhenie-po-titul-nomu-sponsorstvu-8-milliardov-na-4-goda/

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Роман Шишов все материалы автора

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