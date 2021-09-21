Полузащитник ЦСКА Бистрович объяснил, за счет чего удалось победить «Спартак»

Полузащитник ЦСКА Кристиан Бистрович в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Спартаком» (1:0).

— Всегда очень приятно побеждать в дерби. Довольны, что удалось это сделать. Победили «Спартак» за счет характера? В футболе всегда выигрывает тот, кто меньше ошибается, тот, кто больше хочет победить. Станет ли эта игра переломной для ЦСКА? Посмотрим.

Благодаря победе ЦСКА опередил «Нижний Новгород» и поднялся на 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, на счету красно-синих 13 очков в 8 матчах. «Спартак» занимает 9-ю строчку с 10 очками в 8 играх.