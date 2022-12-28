Смородская не видит позитива в трансфере Пиняева и Глушенкова в «Локомотив»: «Нужно строить команду, а не заниматься пиаром!»
Смородская не видит позитива в трансфере Пиняева и Глушенкова в «Локомотив»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» трансферы Сергея Пиняева и Максима Глушенкова из «Крыльев Советов».
«Не вижу ничего выдающегося в этих трансферах. Пиняев один из главных талантов страны? Это да, но смотря с чем сравнивать. Я никакого позитива не вижу. Нужно строить команду, а не заниматься пиаром», — сказала Смородская «СЭ».
Ранее стало известно, что Пиняев и Глушенков подписали 4-летние контракты. Сергей будет выступать под номером 19, а Максим — 15-м.
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|36
|
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|17
|10
|5
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|35
|
4
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|17
|8
|5
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|29
|
5
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|8
|5
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|
6
|Ахмат
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|2
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|
7
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|1
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|
8
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|7
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|25
|
9
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|17
|7
|4
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|27-32
|25
|
10
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|17
|6
|3
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|21
|
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|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
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|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
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|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
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|2
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