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Смородская: «Мне жаль «Спартак», там кавардак. У Витории ни одной умной мысли»

18:33
Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» поделилась своим мнением о ситуации в «Спартаке».

«Я не увидела ни одной умной задумки от Руя Витории. Команда какая-то испуганная, нет куража. Мне очень жаль красно-белых, они никак не могут выбраться из своих вечных неудач. Не знаю, кого можно винить в этих проблемах в клубе, там кавардак. Положительный результат в дерби может оживить «Спартак»», — сказала Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Следующий матч «Спартак» проведет против ЦСКА. Игра состоится завтра, 20 сентября, на «ВЭБ-Арене». Начало — в 19:30 по московскому времени.

«Спартак» с 10 очками занимает 9-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. ЦСКА — 8-я строчка и 10 баллов.

ЦСКА — Спартак

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 0
Челси 0
1-й тайм

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 8-й тур: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи, даты и время начала, расписание и результаты, новости и обзоры игр