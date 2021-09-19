Смородская: «Мне жаль «Спартак», там кавардак. У Витории ни одной умной мысли»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» поделилась своим мнением о ситуации в «Спартаке».

«Я не увидела ни одной умной задумки от Руя Витории. Команда какая-то испуганная, нет куража. Мне очень жаль красно-белых, они никак не могут выбраться из своих вечных неудач. Не знаю, кого можно винить в этих проблемах в клубе, там кавардак. Положительный результат в дерби может оживить «Спартак»», — сказала Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Следующий матч «Спартак» проведет против ЦСКА. Игра состоится завтра, 20 сентября, на «ВЭБ-Арене». Начало — в 19:30 по московскому времени.

«Спартак» с 10 очками занимает 9-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. ЦСКА — 8-я строчка и 10 баллов.