Смородская о переходе Глушенкова в «Зенит»: «Неплохой трансфер для него»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» переход Максима Глушенкова из московского клуба в «Зенит».

«Мне кажется, это неплохой трансфер для него. Надо помнить, что «Зенит» стал чемпионом. Это следующая ступень в карьере Максима. Поживем — увидим, будет ли он проходить в состав. Место в составе не приносят на блюдечке, его надо заработать. Надо быть лучшим на своей позиции. Секрет очень простой: без конкуренции не будет развития», — сказала Смородская «СЭ».

Глушенков выступал за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 футболист провел за «Локомотив» 38 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал 21 голевой пас.

24-летний россиянин подписал контракт с «Зенитом» по схеме «4+1».