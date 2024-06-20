Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:44

Новичок «Зенита» Глушенков рассказал о целях на сезон-2024/25

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Новичок «Зенита» Максим Глушенков рассказал о целях на сезон-2024/25. О трансфере игрока из «Локомотива» стало известно сегодня, 20 июня.

— Первая цель — закрепиться в составе и показать свой футбол, в который я умею играть.

— Что насчет самой большой футбольной мечты?

— Выигрывать трофеи, это даже не обсуждается.

— Сейчас у вас есть возможность обратиться ко всем петербургским болельщикам. Вам слово!

— Дорогие болельщики «Зенита», можете меня поддержать в первое время? Прошу вашей поддержки! — цитирует Глушенкова пресс-служба «Зенита».

Полузащитник выступал за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 футболист провел за «Локомотив» 38 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал 21 голевой пас.

24-летний россиянин подписал контракт с «Зенитом» по схеме «4+1».

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2024-06-20-maksim-glushenkov-tsel-zakrepitsya-v-sostave-i-pokazat-svoy-futbol.htm
ФК Зенит
Максим Глушенков
9
1
Читайте также
Мэр Парижа Анн Идальго перенесла дату обещанного купания в Сене
Россиянам могут не выдать визы в США для участия в чемпионате мира по быстрым шахматам
Один человек погиб и не менее 14 пострадали во время урагана в Москве
Вспыльчив, похож на охранника, не обещает титулов и молчит про Джикию и Промеса. Что произошло на презентации Деяна Станковича в «Спартаке»
AFP сообщило более чем об 1 тыс. погибших во время хаджа в Саудовской Аравии
Кинолог рассказал о сложном характере подаренных Путину в КНДР собак
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Смородская о переходе Глушенкова в «Зенит»: «Неплохой трансфер для него»
Глушенков — о переходе в «Зенит»: «После того, как я сделал шестнадцать голевых передач, это не странно»
Мостовой о переходе Глушенкова в «Зенит»: «Он правильно сделал, что пошел за большими деньгами»
«Зенит» объявил о переходе Глушенкова
Полузащитник Кучаев стал игроком «Ростова»
Антон Миранчук близок к подписанию нового контракта с «Локомотивом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Смородская о переходе Глушенкова в «Зенит»: «Неплохой трансфер для него»

Ларин о переходе Глушенкова в «Зенит»: «Надеюсь, Семак по достоинству оценит мастерство будущего игрока «Барселоны»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
Вся статистика

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости