Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:37

Глушенков — о переходе в «Зенит»: «После того, как я сделал шестнадцать голевых передач, это не странно»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Новичок «Зенита» Максим Глушенков поделился мнением о своем переходе в питерский клуб. О трансфере игрока из «Локомотива» стало известно сегодня, 20 июня.

— Пока что смешанные чувства — были насыщенные дни в Петербурге, прохождение медосмотра, но в целом эмоции только положительные — они могут быть только такими у человека, который подписывает контракт с таким клубом как «Зенит».

— Можно сказать, что ваш трансфер стал одним из самых ожидаемых для петербургских болельщиков — в СМИ были сотни публикаций о том, что вы переходите, много комментариев и обзоров экспертов. Насколько интерес петербургского клуба стал неожиданным для вас?

— Думаю, что после того, как я сделал шестнадцать голевых передач, это не странно (улыбается). Мы посоветовались с агентом, посчитали, что так будет лучше, и приняли такое решение.

Глушенков выступал за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 футболист провел за «Локомотив» 38 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал 21 голевой пас.

24-летний россиянин подписал контракт с «Зенитом» по схеме «4+1».

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2024-06-20-maksim-glushenkov-tsel-zakrepitsya-v-sostave-i-pokazat-svoy-futbol.htm
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
7
0
Читайте также
МОК заменил фото с Садулаевым на обложке олимпийского турнира по борьбе
«Матч ТВ» отстранил комментатора за фразу о «шмарах» в прямом эфире
Один человек погиб и не менее 14 пострадали во время урагана в Москве
Вспыльчив, похож на охранника, не обещает титулов и молчит про Джикию и Промеса. Что произошло на презентации Деяна Станковича в «Спартаке»
AFP сообщило более чем об 1 тыс. погибших во время хаджа в Саудовской Аравии
Кинолог рассказал о сложном характере подаренных Путину в КНДР собак
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Новичок «Зенита» Глушенков рассказал о целях на сезон-2024/25
Смородская о переходе Глушенкова в «Зенит»: «Неплохой трансфер для него»
Мостовой о переходе Глушенкова в «Зенит»: «Он правильно сделал, что пошел за большими деньгами»
«Зенит» объявил о переходе Глушенкова
Полузащитник Кучаев стал игроком «Ростова»
Антон Миранчук близок к подписанию нового контракта с «Локомотивом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой о переходе Глушенкова в «Зенит»: «Он правильно сделал, что пошел за большими деньгами»

Смородская о переходе Глушенкова в «Зенит»: «Неплохой трансфер для него»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
Вся статистика

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости