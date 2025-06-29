Бителло рад назначению Карпина в «Динамо»: «Он поможет нам выиграть титул»

Полузащитник «Динамо» Бителло в разговоре с «СЭ» высказался о назначении Валерия Карпина главным тренером бело-голубых.

«Я очень рад назначению Карпина. Это отличный тренер. Он очень хорошо работает не только на поле, но и за его пределами. Команда довольна. Карпин — тренер, который хорошо понимает РПЛ. Я уверен, он поможет нам выиграть титул в этом году», — сказал Бителло «СЭ».

«Динамо» объявило о назначении 56-летнего специалиста 13 июня. Он подписал контракт до лета 2028 года. Карпин будет совмещать работу в клубе и сборной России.