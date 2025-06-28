Источник: ЦСКА предложил 1,5 миллиона евро за защитника «Замалека» Абдельмагида
ЦСКА заинтересован в трансфере центрального защитника «Замалека» Хоссама Абдельмагида, сообщает журналист Муха Эль Гадамси.
По информации источника, армейцы предложили за 24-летнего египтянина 1,5 миллиона евро, но «Замалек» рассчитывает получить не менее 4 миллионов. Переговоры между клубами продолжаются.
Абдельмагид является воспитанником «Замалека». Он провел 130 матчей за команду, забил девять мячей и сделал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 800 тысяч евро.
Новости