28 июня, 20:16

Источник: ЦСКА предложил 1,5 миллиона евро за защитника «Замалека» Абдельмагида

Игнат Заздравин
Корреспондент

ЦСКА заинтересован в трансфере центрального защитника «Замалека» Хоссама Абдельмагида, сообщает журналист Муха Эль Гадамси.

По информации источника, армейцы предложили за 24-летнего египтянина 1,5 миллиона евро, но «Замалек» рассчитывает получить не менее 4 миллионов. Переговоры между клубами продолжаются.

Абдельмагид является воспитанником «Замалека». Он провел 130 матчей за команду, забил девять мячей и сделал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 800 тысяч евро.

Иван Сергеев, Антон Заболотный, Наир Тикнизян и&nbsp;Фабио Челестини.«Спартак» берет Заболотного, Сергеев идет в «Динамо», Тикнизян в Сербии. Таблица трансферов РПЛ

Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • rustov

    Нужны нападающие и креативный полузащитник. Зачем столько защитников?

    29.06.2025

  • Dreamlike

    Да в ЦСКА защита нормальная, не туда ищите игроков, нападение никакущее

    29.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Ну да . Получает неустойку и летит отдыхать с полными карманами денег.)

    29.06.2025

  • Uncle Бeньсий.

    Тупая минусоголовая Алеся опять воздух испортила.

    29.06.2025

  • Прораб.

    Посмотреть бы в глаза скауту, который находит этих мубараков, абдельмагидов.

    29.06.2025

  • AleSSio87

    конское дерьмо нормальных игроков набирает и воспитывает - Абдулкадыров, Абдельмагид... истинный и реальный центральный клуб армии!!

    29.06.2025

  • URMA

    Это мне наверное только кажется,что кто то в клубе хочет раком щуку в лебедя превратить. Ну правда. Единственное звено в команде,которое еще можно более менее качественным назвать,это защитная линия. Вот его то и стараются "усилить". Хотя очевидны совсем другие проблемы. Требуют усиления в первую очередь нападение и полузащита. Впереди ни в шубу рукав. Нет забивных,независимых нападающих. Которые сами могли бы себе создавать моменты. И если подносчики снарядов еще как то справляются с этой задачей,то забивалы просто не в состоянии это делать. Ну и качественных опорников тоже нет. Эти две задачи надо решать,а не защитную линию укреплять. Ничего не понимаю. Бардак полнейший. Начинаю сомневаться, а может не так уж и неправ был Николич своим уходом.

    28.06.2025

  • на каждый клуб перезва найдется!

    уже дали

    28.06.2025

  • на каждый клуб перезва найдется!

    таджыкский рынок не освоен еще своим бабаям скажите:horse:

    28.06.2025

  • TokTram_

    За результат ответственность несёт тренер.

    28.06.2025

  • TokTram_

    Контрастирует с постоянными новостями, что Питер пытается выкупить ишроков за 20-35 лямов

    28.06.2025

  • андрей андреев

    Дай волю этому швейцарцу, он Акинфеева выгонит и возьмет какого-нибудь араба.

    28.06.2025

  • андрей андреев

    пошел швейцарский сыр всякое дерьмо набирать. Ведь есть же Лукин, который успешно подменял Дивеева.!

    28.06.2025

  • Степочкин

    За 4 млн пусть его Реал покупает :relaxed:?:joy:... ну и наглые..)

    28.06.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

