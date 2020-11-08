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Смолов заменен в матче «Локо» с «Динамо» из-за травмы. Он — резервный форвард сборной

19:37
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Нападающий «Локомотива» Федор Смолов был заменен уже в первом тайме матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо». Он покинул поле при счете 2:0 в пользу «Динамо». Его заменил Франсуа Камано.

Напомним, что Смолов был включен в резервный состав сборной России на ноябрьские матчи.

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