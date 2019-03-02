Смолов - в запасе "Локомотива" на матч с "Крыльями Советов", Эдер - в "старте"

Стали известны стартовые составы "Локомотива" и "Крыльев Советов" на матч 18-го тура чемпионата России.

"Локомотив": Гильерме, Кверквелия, Хеведес, Лысов, И. Денисов, Баринов, Ан. Миранчук, Игнатьев, Ал. Миранчук, Фарфан, Эдер. Запасные: Медведев, Коченков, Михалик, Лапшов, Рыбчинский, Идову, Кварацхелия, Тугарев, Жемалетдинов, Смолов.

"Крылья Советов": Рыжиков, Бурлак, Полуяхтов, Рохель, Чичерин, Шишкин, Антон, Самедов, Ананидзе, Канунников, Шейдаев. Запасные: Конюхов, Овсянников, Зотов, Карпов, Самарджич, Ткачук, Тимофеев, Зиньковский, Киселев, Яковлев, Вучичевич.

Начало матча "Локомотив" – "Крылья Советов" – в 16.30 по московскому времени.