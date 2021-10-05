Смолов: «Слежу за новостями из «Локомотива». Приходиться абстрагироваться»

Нападающий «Локомотива» и сборной России Федор Смолов отреагировал на новость о назначении Дмитрия Лоськова исполняющим обязанности главного тренера «железнодорожников».

— Насколько удается абстрагироваться от клубных новостей?

— Я слежу за этими новостями. Абстрагироваться приходиться. Мы все должны быть профессионалами. Узнал ли я про это из СМИ? Давайте по сборной, — сказал Смолов.

5 октября стало известно об отставке Марко Николича. Вместе с ним тренерский штаб покинули Радойе Смилянич и Горан Басарич.

В октябре сборная России проведет два матча — против Словакии (8 октября, 21.45 мск, Казань) и против Словении (11 октября, 21.45 мск, Марибор).