Смолов: «Слежу за новостями из «Локомотива». Приходиться абстрагироваться»
19:15
Нападающий «Локомотива» и сборной России Федор Смолов отреагировал на новость о назначении Дмитрия Лоськова исполняющим обязанности главного тренера «железнодорожников».
— Насколько удается абстрагироваться от клубных новостей?
— Я слежу за этими новостями. Абстрагироваться приходиться. Мы все должны быть профессионалами. Узнал ли я про это из СМИ? Давайте по сборной, — сказал Смолов.
5 октября стало известно об отставке Марко Николича. Вместе с ним тренерский штаб покинули Радойе Смилянич и Горан Басарич.
В октябре сборная России проведет два матча — против Словакии (8 октября, 21.45 мск, Казань) и против Словении (11 октября, 21.45 мск, Марибор).
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Материалы сюжета: «Локомотив»: Марко Николич уволен из клуба, кто заменит тренера, кандидаты, результаты матчей в сезоне 2021/22
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