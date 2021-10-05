Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков в разговоре с «СЭ» прокомментировал большой список травмированных игроков в московской команде.

«Потеря Промеса и Понсе — трагедия для «Спартака». В последнее время забивают только они. Впереди важнейшие матчи против «Динамо» и «Лестера», без лидеров пропадем. Подвиг в Неаполе может быть перечеркнут домашними поражениями в важных матчах. А дальше еще с «Зенитом» в Питере играть. Травмы получили именно те люди, которые не отбывают номер просто так, а отдают все силы на поле. Надеюсь, кто-то успеет поправиться за перерыв на сборные. Если список травмированных не уменьшится, «Спартак» ждет провал», — сказал Пресняков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Ранее стало известно, что нападающий Квинси Промес выбыл на три недели из-за травмы боковой связки колена. Кроме него, у москвичей восстанавливаются от различных повреждений Йоррит Хендрикс, Джордан Ларссон, Эсекиэль Понсе, Георгий Мелкадзе, Роман Зобнин, Илья Кутепов, Николай Рассказов и Павел Маслов.

«Спартак» с 16 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 10 туров.