Смолов поздравил «Краснодар» с 18-летием

Бывший нападающий «Краснодара» Федор Смолов поздравил клуб с 18-летием.

22 февраля исполнилось 18 лет со дня создания клуба.

«С днем рождения, «Краснодар»! Теперь совершеннолетние. Всегда в сердце», — написал Смолов в своем Telegram-канале.

В сезоне-2024/25 «Краснодар» впервые в истории стал победителем РПЛ. Также команда ранее один раз становилась серебряным призером чемпионата России, трижды — бронзовым. «Краснодар» по два раза выходил в финал Кубка России и 1/8 финала Лиги Европы.

Смолов выступал в составе «быков» с 2015 по 2018 год и с 2024 по 2025 год.