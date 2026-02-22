Источник: «Урал» пытался купить воспитанника «Спартака» Мелешина у «Сочи»
«Урал» пытался купить нападающего «Сочи» Павла Мелешина, сообщает журналист Иван Карпов.
По информации источника, в последний день трансферного окна екатеринбуржцы предлагали за 21-летнего форварда около 100-120 миллионов рублей, но «Сочи» отклонил предложение.
Мелешин перешел в «Сочи» из «Спартака» в 2024 году. В этом сезоне он ни разу не выходил на поле из-за восстановления после разрыва крестообразной связки. До этого Мелешин провел за сочинцев 21 матч, забил 13 мячей и сделал одну результативную передачу.
Источник: Telegram-канал Ивана Карпова
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|6.09
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|- : -
|6.09
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