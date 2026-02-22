Галицкий цитатой Цоя объяснил, почему является противником контратакующего футбола

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий объяснил, почему при нем команда не делает ставку на контратакующий футбол.

«Знаете, я же из того поколения, которое слушало Цоя, и там хорошие слова есть: «Нам не нужна победа любой ценой». Поэтому контратакующий стиль у команд с приличным бюджетом для меня неприемлем», — сказал Галицкий в фильме «Краснодар». Путь к чемпионству» .