Смолов подал заявление о вымогательстве денег поле конфликта с его участием в московском кафе

Бывший форвард «Краснодара» Федор Смолов обратился в полицию с заявлением о вымогательстве 20 миллионов рублей и мошенничестве в особо крупном размере, сообщает журналист и инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

5 июля стало известно, что у футболиста 28 мая произошел конфликт с посетителями «Кофемании» на Никитской в Москве, в результате которого он нанес удары двум мужчинам. Отмечалось, что после этого у 35-летнего спортсмена вымогали деньги, чтобы видео инцидента не попало в сеть

Как отмечает источник, Смолов подтвердил факт подачи заявления о вымогательстве и мошенничестве. Соответствующие бумаги он передал полиции в субботу вечером.

По информации «СЭ», компании Смолова в «Кофемании» предъявили за шумное поведение. Футболист извинился перед всеми посетителями кафе и предложил закрыть гостям счет в качестве компенсации за причиненное неудобство. После отказа и нецензурных слов в его адрес с одного из столиков между Смоловым и двумя мужчинами началась потасовка. При этом один из участников конфликта бизнесмен Андрей Попелуха заявил «СЭ», что у него нет претензий к игроку.