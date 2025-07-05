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5 июля 2025, 23:56

Смолов подал заявление о вымогательстве денег поле конфликта с его участием в московском кафе

Алина Савинова

Бывший форвард «Краснодара» Федор Смолов обратился в полицию с заявлением о вымогательстве 20 миллионов рублей и мошенничестве в особо крупном размере, сообщает журналист и инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

5 июля стало известно, что у футболиста 28 мая произошел конфликт с посетителями «Кофемании» на Никитской в Москве, в результате которого он нанес удары двум мужчинам. Отмечалось, что после этого у 35-летнего спортсмена вымогали деньги, чтобы видео инцидента не попало в сеть

Как отмечает источник, Смолов подтвердил факт подачи заявления о вымогательстве и мошенничестве. Соответствующие бумаги он передал полиции в субботу вечером.

Федор Смолов.Потрясающие детали драки Смолова. Оказывается, он предлагал пострадавшим оплатить их счет — а после отказа ударил

По информации «СЭ», компании Смолова в «Кофемании» предъявили за шумное поведение. Футболист извинился перед всеми посетителями кафе и предложил закрыть гостям счет в качестве компенсации за причиненное неудобство. После отказа и нецензурных слов в его адрес с одного из столиков между Смоловым и двумя мужчинами началась потасовка. При этом один из участников конфликта бизнесмен Андрей Попелуха заявил «СЭ», что у него нет претензий к игроку.

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Федор Смолов
Футбол
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
6
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
7
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
8
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
9
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
10
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
11
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ростов 1 0 0 1 1-2 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Рубин 1 0 0 1 1-3 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
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31.07 20:00 Родина – Ростов - : -
1.08 14:00 Акрон – Рубин - : -
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов - : -
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив - : -
1.08 20:45 Балтика – Динамо - : -
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
П
Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко

Спартак

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Марат Апшацев
Марат Апшацев

Динамо Мх

 1 0 1
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