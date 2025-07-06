«Фламенго» может подать иск на 7 миллионов долларов к Жерсону после перехода в «Зенит»

«Фламенго» готовится подать иск к бывшему полузащитнику Жерсону, который перешел в «Зенит», сообщает журналист Хулио Мигель Нето.

По сведениям источника, бразильский клуб рассматривает возможность подать обращение в суд с требованием выплаты неустойки в 7 миллионов долларов. Это связано с пунктом 6.3 контракта игрока с «Фламенго», в котором говорится об имиджевых правах на игрока.

4 июля в бразильском клубе объявили об уходе 27-летнего бразильца. «Зенит» представит Жерсона на матче против «Сьона» 9 июля.

Жерсон выступал за «Фламенго» с зимы 2023 года, ранее он также играл за бразильский клуб с 2019 по 2021 год. За это время полузащитник провел 253 матча во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал 34 результативные передачи.