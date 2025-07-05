Дзюба отреагировал на слухи об интересе со стороны «Спартака»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал «СЭ» слухи об интересе со стороны «Спартака».

— Шнякин сказал, что ты был в лонг-листе «Спартака». Что можешь сказать?

— Дмитрий Шнякин? Я не знаю, кто это. А он откуда знает?

— В принципе, не удивляет, что «Спартак» рассматривает тебя в качестве форварда?

— Нет, не удивляюсь.

В прошлом сезоне 36-летний форвард провел 24 матча за «Акрон» во всех турнирах, отметившись 10 голами и 7 результативными передачами. 1 июня он продлил контракт с клубом на один сезон.

Ранее Дзюба играл за «Локомотив», «Адану Демирспор», тульский «Арсенал», «Зенит», «Ростов», «Томь» и «Спартак». Он возглавляет список лучших бомбардиров российского футбола и является рекордсменом по количеству голов в составе сборной страны.