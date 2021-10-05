Баринов пожелал Николичу удачи после ухода из «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов отреагировал на новость об уходе Марко Николича с поста главного тренера «железнодорожников».

«Мистер, спасибо вам за все! Удачи в тренерской карьере», — написал Баринов в Instagram.

Сегодня, 5 октября, «Локомотив» объявил об уходе Николича в отставку. Временно исполнять обязанности главного тренера назначен Дмитрий Лоськов.

В матче 10-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» проиграл «Ростову» (1:2). Клуб с 17 очками после 10 матчей занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ.