Баринов пожелал Николичу удачи после ухода из «Локомотива»
21:05
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов отреагировал на новость об уходе Марко Николича с поста главного тренера «железнодорожников».
«Мистер, спасибо вам за все! Удачи в тренерской карьере», — написал Баринов в Instagram.
Сегодня, 5 октября, «Локомотив» объявил об уходе Николича в отставку. Временно исполнять обязанности главного тренера назначен Дмитрий Лоськов.
В матче 10-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» проиграл «Ростову» (1:2). Клуб с 17 очками после 10 матчей занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ.
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