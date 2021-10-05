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Баринов пожелал Николичу удачи после ухода из «Локомотива»

21:05
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов отреагировал на новость об уходе Марко Николича с поста главного тренера «железнодорожников».

«Мистер, спасибо вам за все! Удачи в тренерской карьере», — написал Баринов в Instagram.

 

 

Сегодня, 5 октября, «Локомотив» объявил об уходе Николича в отставку. Временно исполнять обязанности главного тренера назначен Дмитрий Лоськов.

В матче 10-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» проиграл «Ростову» (1:2). Клуб с 17 очками после 10 матчей занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CUp5M3Nosem/

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Александр Кравченко все материалы автора

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Материалы сюжета: «Локомотив»: Марко Николич уволен из клуба, кто заменит тренера, кандидаты, результаты матчей в сезоне 2021/22