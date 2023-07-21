Смолов о поражении «Динамо» от «Краснодара»: «Считаете, что пора паниковать после первого тура?»
Нападающий «Динамо» Федор Смолов прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:3) в матче 1-го тура РПЛ.
Смолов забил единственный гол бело-голубых.
— Что не так пошло?
— Начали с преимуществом и играли неплохо, но пропустили гол. Был момент везения. Это нас немного психологически обезоружило, отдали инициативу на какое-то время. Второго гола тоже можно было избежать: готовились и понимали, что Кордоба хорошо играет на стандартах. Но надо отдать должное «Краснодару» — это хорошая команда. А мы перестраиваемся и пытаемся играть в другой футбол, так что у нас большая часть матча просела сегодня.
— То есть, можно не паниковать?
— Вы считаете, что пора паниковать после первого тура? (Смеется)
— Было 0:3, трагедия — только вы спасли!
— А закончили 1:3. Всех голов можно было избежать. Но это тот футбол, в который хотим играть и мы, и Марцел. Он подразумевает риск индивидуальных ошибок.
— Вы опять вышли вместе с Тюкавиным. Но ваша роль чем-то отличалась от того, что было в концовке прошлого сезона?
— Нет, было плюс-минус похоже. Я играю больше как полузащитник, нежели как нападающий.
— Вам так комфортно? Многие говорят, что Смолов должен быть на острие. Что вы теряете, когда опускаетесь чуть ниже.
— Мне комфортно. Хотя тренеру виднее. Если Личка решил меня там использовать, значит, его это устраивает. Но специфика позиции чуть другая, мне нужно чуть-чуть привыкнуть. Потому что тренировки и моделирование — это одно, а официальные матчи — другое.
— Стандарты — ваша больная тема. Вы понимали, что там будет Кордоба. На сборах вы этому уделяли внимание?
— Мы уделяем внимание стандартам и на сборах, и сейчас, в тренировочном процессе. Чудес не бывает. Но футбол — это игра ошибок. Если бы был какой-то рецепт, если бы все делали все и концентрировались на 100 процентов, никто бы не забивал голы. Вопрос в том, кто лучше использует ошибки соперника.
Во 2-м туре чемпионата России-2023/24 «Динамо» сыграет на выезде против «Крыльев Советов». Матч состоится 29 июля и начнется в 15.00 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Жуан Батчи
Краснодар
|1
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|1
|
|
Федор Смолов
Динамо
|1
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|1
|0
|1
|
|
Роберто Фернандес
Динамо
|1
|0
|1