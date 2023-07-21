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Смолов о поражении «Динамо» от «Краснодара»: «Считаете, что пора паниковать после первого тура?»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Федор Смолов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:3) в матче 1-го тура РПЛ.

Смолов забил единственный гол бело-голубых.

— Что не так пошло?

— Начали с преимуществом и играли неплохо, но пропустили гол. Был момент везения. Это нас немного психологически обезоружило, отдали инициативу на какое-то время. Второго гола тоже можно было избежать: готовились и понимали, что Кордоба хорошо играет на стандартах. Но надо отдать должное «Краснодару» — это хорошая команда. А мы перестраиваемся и пытаемся играть в другой футбол, так что у нас большая часть матча просела сегодня.

— То есть, можно не паниковать?

— Вы считаете, что пора паниковать после первого тура? (Смеется)

— Было 0:3, трагедия — только вы спасли!

— А закончили 1:3. Всех голов можно было избежать. Но это тот футбол, в который хотим играть и мы, и Марцел. Он подразумевает риск индивидуальных ошибок.

— Вы опять вышли вместе с Тюкавиным. Но ваша роль чем-то отличалась от того, что было в концовке прошлого сезона?

— Нет, было плюс-минус похоже. Я играю больше как полузащитник, нежели как нападающий.

— Вам так комфортно? Многие говорят, что Смолов должен быть на острие. Что вы теряете, когда опускаетесь чуть ниже.

— Мне комфортно. Хотя тренеру виднее. Если Личка решил меня там использовать, значит, его это устраивает. Но специфика позиции чуть другая, мне нужно чуть-чуть привыкнуть. Потому что тренировки и моделирование — это одно, а официальные матчи — другое.

— Стандарты — ваша больная тема. Вы понимали, что там будет Кордоба. На сборах вы этому уделяли внимание?

— Мы уделяем внимание стандартам и на сборах, и сейчас, в тренировочном процессе. Чудес не бывает. Но футбол — это игра ошибок. Если бы был какой-то рецепт, если бы все делали все и концентрировались на 100 процентов, никто бы не забивал голы. Вопрос в том, кто лучше использует ошибки соперника.

Во 2-м туре чемпионата России-2023/24 «Динамо» сыграет на выезде против «Крыльев Советов». Матч состоится 29 июля и начнется в 15.00 по московскому времени.

Федор Смолов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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