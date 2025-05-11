Смолов назвал слухами информацию о завершении карьеры по окончании сезона

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов опроверг информацию о том, что планирует завершить карьеру по окончании сезона-2024/25.

Ранее об этом сообщалось в Telegram-канале «Mash на спорте». По информации источника, Смолов задумается об уходе из футбола, если летом не получит предложений от московских клубов.

«Буду ли я завершать карьеру после этого сезона? Это слухи», — цитирует Смолова «РБ Спорт».

Контракт 35-летнего форварда с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2025 года. Он вернулся в клуб летом прошлого года. В текущем сезоне в активе Смолова 24 матча во всех турнирах, четыре гола и четыре результативные передачи.