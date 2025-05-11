Орлов: «Зениту» до сих пор аукается уход Клаудиньо»

Комментатор Геннадий Орлов после матча 28-го тура РПЛ «Динамо» (Махачкала) — «Зенит» (0:1) заявил, что питерцы испытывали большие проблемы с созданием моментов.

— Тяжелая победа «Зенита». У питерцев не было центра поля, полузащитников, способных обострить игру. Совсем пасов не увидел! Сколько голевых моментов создали гости? В лучшем случае хватит пальцев одной руки. Это совсем не тот «Зенит», который на классе обыгрывал соперников. Очень много вчера ошибался Барриос, подстраховки нет.

Так до сих пор и аукается уход Клаудиньо. А теперь еще и Вендел выбыл из строя из-за травмы. И я не знаю, что произошло с Глушенковым. Семак его даже на замену не выпустил. В итоге в середине поля почти не было креатива. Нет сердцевины, — сказал «СЭ» Орлов.