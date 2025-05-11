Футбол
Орлов: «Зениту» до сих пор аукается уход Клаудиньо»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов после матча 28-го тура РПЛ «Динамо» (Махачкала) — «Зенит» (0:1) заявил, что питерцы испытывали большие проблемы с созданием моментов.

— Тяжелая победа «Зенита». У питерцев не было центра поля, полузащитников, способных обострить игру. Совсем пасов не увидел! Сколько голевых моментов создали гости? В лучшем случае хватит пальцев одной руки. Это совсем не тот «Зенит», который на классе обыгрывал соперников. Очень много вчера ошибался Барриос, подстраховки нет.

Так до сих пор и аукается уход Клаудиньо. А теперь еще и Вендел выбыл из строя из-за травмы. И я не знаю, что произошло с Глушенковым. Семак его даже на замену не выпустил. В итоге в середине поля почти не было креатива. Нет сердцевины, — сказал «СЭ» Орлов.

Валентин Пальцев и&nbsp;Александр Соболев борются за&nbsp;мяч в&nbsp;матче РПЛ &laquo;Динамо&raquo; Махачкала&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo; (0:1).«Зенит» на равных сыграл с Махачкалой... Восхищен Мойзесом из ЦСКА!» Орлов — о золотой гонке, Акинфееве и Соболеве
  • Леший

    На мой взгляд, потеря Вендела сказывается больше, чем уход Клаудиньо. Без Вендела в центре поля некому обыграть соперника и тут же разогнать атаку. Горшкова, при всём его старании, с бразильцем по технике и полезности не сравнить.

    11.05.2025

