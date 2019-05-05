"Зенит" в связи с победой в чемпионате России заплатит дополнительные деньги за трансферы полузащитников Эмилиано Ригони и Вильмара Барриоса, информирует noticiasde.com.ar.

"Индепендьенте" получит от питерцев 500 тыс евро, а "Бока Хуниорс" – 1 миллион.

Ригони перешел в "Зенит" из "Индепендьенте" летом 2017 года. Барриос стал игроком сине-бело-голубых в феврале 2019 года. Соответсвующий пункты о выплатах в случае чемпионства "Зенита" прописаны в соглашениях между клубами.

​Напомним, что Зенит обеспечил себе первое место за три тура до конца чемпионата России-2018/19.